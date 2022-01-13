Diyarbakır'da yaşayan Perihan Kaya, hamileyken yaptırdığı kontrollerde bebeğinin sağ böbreğinde kanal darlığı olduğu tespit edildi. Bebek doğuma kadar doktorlar tarafından takip edildi.

Doğumun ardından bir süre evde takibe alınan bebeğin sürekli ağlamasından endişe duyan Kaya, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde bebeğin sağ böbreğindeki kanal darlığının idrarın idrar torbasına geçişini engellediği, böbrek içinde biriken idrarın de böbreğin şişmesine neden olduğu tespit edildi.

Cennet bebek Üroloji Uzmanı Op. Dr. Erdoğan Bilici tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

"Müdahale etmeseydik böbrek normal fonksiyon göremez hale gelecekti"

Op. Dr. Bilici, ağlama şikayetiyle getirilen bebeğin böbreğinde ileri derecede şişkinlik saptadıklarını söyledi.

Bu şişkinliğin böbreğe zarar verme noktasına geldiğini dile getiren Bilici, "Böbrek kanalının dar olması nedeniyle böbrekteki idrar aşağı doğru süzülemiyor, böbrek içerisinde kalıyordu. Bu da böbreğin ileri derecede genişlemesine sebep oluyordu" dedi.

Bilici, bu şişkinlik nedeniyle bebekte ağrılar oluştuğunu ve idrarın kanaldan hiç geçememesi nedeniyle erken dönemde ameliyat kararı almak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Müdahale edilmeseydi böbrek normal fonksiyonlarını göremez hale gelecekti diyen Bilici, bebeğin dokularının tam gelişmeden dikkatli bir şekilde başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bilici, bebeği birkaç gün içinde taburcu etmeyi planladıklarına anlattı: "Ameliyattan sonra hastamızın ilk şikayetleri gerilemiş durumda. Taktığımız stentin bebekte yaklaşık bir ay kalması gerekiyor. Bir ay sonra hastamız geldiğinde stenti alacağız."

"Çok şükür sağlığı yerinde"

Anne Kaya’da, bebeğinin sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor ve sağlık ekibine teşekkür eden Kaya, ""Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çocuğumu kucağıma aldım. Çok şükür sağlığı yerinde" dedi.

Anne ve babalara bebeklerini sürekli ağlaması halinde doktora götürmeleri tavsiyesinde bulunan Kaya, "'Çocuktur ağlar, susar' dememeliyiz. Annem, 'Götürme doktora, bir şeyi yoktur' demişti ama öyle olmadı" diyor.

Kaya çiftinin ilk çocukları da henüz 5 aylıkken aynı rahatsızlıktan operasyon geçirdi.