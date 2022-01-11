Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araştırma: Yalnız yaşayan erkekler hastalıklara daha açık
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Yaklaşık 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, yedi yıldan uzun süre yalnız yaşayan erkekler kalp krizi, bunama ve erken ölüm riski altında.
Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı Dergisi'ndeki araştırmaya göre boşanma ve 7 yıldan uzun süre yalnız yaşama orta yaştaki erkeklerin sağlığına iyi gelmiyor.
Araştırma 48 ila 62 yaşlarındaki 4 bin 800'ün üzerindeki kişiyle yapıldı.
Yalnız yaşayan erkekler hem kendilerine iyi bakamıyor, hem de bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek istemiyor. Ayrıca, erkekler yalnız kaldıklarında daha az sosyalleşiyor.
Araştırmada yer alan bir başka sonuç ise uzun süre yalnız yaşayan orta yaşlı erkeklerin vücudunda aynı yaş grubundaki kadınlara oranla daha fazla iltihaplanmaya rastlanıyor.
Etiketler: Kalp Sağlığı
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