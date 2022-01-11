Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı Dergisi'ndeki araştırmaya göre boşanma ve 7 yıldan uzun süre yalnız yaşama orta yaştaki erkeklerin sağlığına iyi gelmiyor.

Araştırma 48 ila 62 yaşlarındaki 4 bin 800'ün üzerindeki kişiyle yapıldı.

Yalnız yaşayan erkekler hem kendilerine iyi bakamıyor, hem de bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek istemiyor. Ayrıca, erkekler yalnız kaldıklarında daha az sosyalleşiyor.

Araştırmada yer alan bir başka sonuç ise uzun süre yalnız yaşayan orta yaşlı erkeklerin vücudunda aynı yaş grubundaki kadınlara oranla daha fazla iltihaplanmaya rastlanıyor.