Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da Omicron varyantı yayılıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hindistan'da son 24 saatte 400'den fazlası Omicron olmak üzere 168 bin 63 yeni koronavirüs vakası görüldü.
Hindustan Times'ın haberine göre, Omicron varyantının ülke genelinde COVID-19 enfeksiyonundaki artışa öncülük ettiğini belirten hükümet yetkilileri, insanlardan önlemlerini almalarını istedi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 400'den fazlası Omicron olmak üzere168 bin 63 yeni COVID-19 vakasının saptandığını, 277 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkedeki Omicron vaka sayısı 4 bin 461 olurken, salgının başından bu yana koronavirüse yakalanan kişi sayısı 38 milyon 875 bin 790'a ulaştı.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Omicron
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