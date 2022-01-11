Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da trafik kazası: 28 kişi öldü
Gana'nın Bekwai bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Gana'da ulusal basında yer alan haberlere göre, Bekwai bölgesinden başkent Akra'ya giden otobüsle ters yöndeki kamyon, Sefwi Bekwai-Bibiani kara yolunda çarpıştı.
Kazada 28 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 19 kişi yaralandı.
Yol koşulları ve sürücü hataları nedeniyle ülkede sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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