İzmir'de dünden bu yana etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Poyraz fırtınası nedeniyle Çeşme Yıldızburnu'nda, bağlı oldukları halatlardan kurtulan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı, bir motoryat alabora oldu.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki parkta ise bir ağaç devrildi.

İzmir Körfezi'nde de kıyıya vuran dalgalar, Göztepe sahilindeki yürüyüş yolunda taşkınlara neden oldu.