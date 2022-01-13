Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yasa dışı keten kuşu avlayan Suriye uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı.
Avda kullanılan 2 kafese ve kuş yakalamaya yarayan örme ağlara el konuldu.
Ele geçirilen 12 keten kuşu veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.
Ekipler, 2 kişiye cezai işlem uyguladı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kayseri Suriyeli Sığınmacı
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