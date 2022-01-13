Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de şiddetli rüzgar: Yük gemileri limana demirledi
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
Sinop'da etkili olan olumsuz hava koşulları üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 20'ye yakın gemi kentin doğal limanına sığındı.
Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.
Gemidekilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep olması halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.
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