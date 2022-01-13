Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’ne bağlı Karamanlı alt geçidinde çarşı istikameti yönüne giden araçların trafik akışını bir kişi engellemeye çalıştı.

Yaya girişinin yasak olduğu tünelde sağlı sollu ilerleyen genç, araçlara aldırmadan yürüyüşünü sürdürdü. Yolun tam ortasında durarak araçların geçişine engel olan kişi kameralara yansıdı.

Yolun ortasında yürüyen kişiye çarpan bir araç kaza yaptı. Yayanın havaya savrulup metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişiye vatandaşlar yardım etti.

İsmi öğrenilmeyen kişinin, ilk muayenesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.