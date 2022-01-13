Çorlu Esentepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya kurye olarak çalıştıkları iş yerinin motosikletiyle gelen 2 kişiden biri balyozla kuyumcunun cam kapısını kırarak içeri girdi.

Altınları torbaya doldurdular

İçerideki raf ve çekmecelerde bulunan altınları yanında getirdiği torbaya dolduran zanlı, ardından dışarıda bekleyen motosikletteki arkadaşıyla kaçtı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bölgedeki 25 iş yerine ait güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelilerin S.Y. ve Ö.E. olduğunu belirledi.

Hırsızlar tutuklandı

Saklandıkları evde yakalanan ve bir süre önce cezaevinden çıktıkları öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Altınlar imitasyon çıktı

Öte yandan hırsızların kuyumcudan çaldıkları altınların imitasyon olduğu tespit edildi.