Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçurum kenarında asılı kalan otomobil kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da buzlu yolda savrulan otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı. Otomobil itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çekildi.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, Orhan Şengül idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle Söylemez mevkisinde yoldan savruldu.
Şarampole düşen otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurumun kenarında durabildi.
Olaydan yara almadan kurtulan sürücü Şengül, araçtan çıkıp durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı halat yardımıyla yola çekti.
Etiketler: Buzlanma Erzurum İtfaiye Trafik Trafik Kazası
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