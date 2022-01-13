Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana gelen olayda motosikletiyle sokağa giren şüpheli, bir otomobilin arkasında durdu.

Etrafında bir süre oyalanan şüpheli, otomobilin ön tarafında 80 lira değerindeki marka amblemini, tornavida yardımıyla sökerek çaldı.

Sabah işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin ambleminin çalındığını fark eden Recep Evrensel, “Sabah uyandığımda aracımın amblemi çalınmıştı. Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi. İlginç bir şey. İlk defa başımıza geliyor. 80 TL değerinde. Kamera kayıtlarını izledik. Bir tane şahıs, motosikletle geliyor. Aracın arkasına yanaşıyor. Sağı solu kolaçan ediyor. Tornavidayla söküyor, gidiyor” dedi.