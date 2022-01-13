Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında 100 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 100 av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Güney Mahallesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 100 tek kırma av tüfeği bulundu.
Etiketler: Hakkari Kaçakçılık
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