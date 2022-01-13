Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağanak sonrası odun ve kütükler kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanakla derelerin denize sürüklediği kütük ve odun parçaları sahile vurdu.
Alanya İlçe genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, özellikle Oba Çayı ve Dim Çayı'ndan odun ve kütükleri denize taşıdı.
Derelerin denize taşıdığı odun ve kütük parçaları dalgalarla kıyıya vurdu.
Tosmur, Kestel ve Oba sahillerine vuran odun ve kütük parçaları, ilçede yaşayan bazı vatandaşlarca yakacak veya dekor malzemesi olarak kullanılmak üzere toplandı.
Etiketler: Antalya Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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