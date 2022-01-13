Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
''Kene'' operasyonu kapsamında Siirt'te 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Siirt'te, "Kene" operasyonu kapsamında, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı
Ülke genelinde tefecilere yönelik başlatılan ''Kene'' operasyonu kapsamında Siirt'te de 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, senet ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
4 şüphelilerin işlemleri sürüyor. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Eren Operasyonları Polis Siirt
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