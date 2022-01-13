Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda, Ankara istikametine giden S.K.T. idaresindeki otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde, aynı yöne giden H.A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki F.A. A.D., F.T., Y.L. ve T.K. yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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