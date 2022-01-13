Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Teke ile sahibinin samimi dostluğu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Adem Korkmaz ile "Kocaoğlan" isimli Halep tekesinin arkadaşlığı görenlerin içini ısıtıyor.
Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde yaşayan Adem Korkmaz, yıllardır baktığı teke ile yakın dost oldu.
Her gün ilgilendiği tekenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Korkmaz, tekenin kendisine sarılmasından büyük mutluluk duyuyor.
Bademle besliyor
Korkmaz, 140 kiloya kadar çıkabilen tekeyi bademle besliyor ve onunla bir dost gibi vakit geçiriyor.
Keçi ile arkadaşlık kuran Korkmaz, "Keçi tarafından sevildiğini hissetmek muhteşem bir his. Bu duyguyu yaşamak insanı merhametli kılıyor" dedi.
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