Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S., Ö.D. ve Y.M.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Edirne PKK/KCK Terörle Mücadele
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