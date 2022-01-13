Türk Hava Yolları’nın (THY), başkent Nur Sultan'a düzenlediği seferde 238 yolcu yer aldı. Nur Sultan'dan İstanbul'a gelen uçakta ise 169 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul-Almatı tarifeli seferinin bu gece yapılması planlanıyor.

Antalya-Almatı seferinin 15 Ocak'ta başlaması öngörülüyor. Kazakistan Aktav'a seferler ise 14 Ocak'ta yapılacak.

Yeniden başlatılan tarifeli seferlerin söz konusu ülkedeki yetkililer ile görüşmeler dahilinde planlandığı duyuruldu.