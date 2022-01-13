Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Kazakistan seferlerine yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları, ülkedeki olaylar nedeniyle bir süre ara verdiği Kazakistan'a tarifeli seferlere yeniden başlattı.
Türk Hava Yolları’nın (THY), başkent Nur Sultan'a düzenlediği seferde 238 yolcu yer aldı. Nur Sultan'dan İstanbul'a gelen uçakta ise 169 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul-Almatı tarifeli seferinin bu gece yapılması planlanıyor.
Antalya-Almatı seferinin 15 Ocak'ta başlaması öngörülüyor. Kazakistan Aktav'a seferler ise 14 Ocak'ta yapılacak.
Yeniden başlatılan tarifeli seferlerin söz konusu ülkedeki yetkililer ile görüşmeler dahilinde planlandığı duyuruldu.
Etiketler: Kazakistan
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