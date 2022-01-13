Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Barosu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Aktekke Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine getirildi.

"Merhametli kızım..."

Dilara Yıldız'ın anneannesi Sevim Kitapçı, torununun fotoğrafına sarılarak, "Kimse ekmeksiz kalmasın diye herkese yardım ediyordun yavrum. Çok acıyordun herkese. Ah yavrum, merhametli kızım" diyerek gözyaşı döktü.

Dilara Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle kabristanlığında toprağa verildi.

“Tam korumalı bir siteye çilingirle nasıl girdi?”

Yıldız'ın akrabalarından Turgut Çakmak, çilingirle giren katilin 10 gün Dilara Yıldız'ın evinde kaldığını, memleketinden döndüğünde de onu rehin aldığını söyledi.

Dilara Yıldız'ın dayısı Mustafa Kitapçı katilin bir cani olduğunu dile getirerek, "İnsan işi değil bu. Gözü dönmüş bir katil. O apartmandaki güvenlikçilerin haberi var, parmağı var. Çünkü o site tam korumalı bir site. Herkes giremez ama o eve girmiş, çilingir götürmüş. Nasıl girdin? 10 gün nasıl bekledin? Seni oradaki güvenlikler ne diye aldılar eve?" dedi.

Kitapçı, eve geldiğinde zanlının Yıldız'ı darp ederek senet imzalatmak istediğini anlattı:

"Bana mal varlığını vereceksin, öyle ayrılırım. Arabayı vereceksin diyerek, döverek kızı ikna ediyor. O sırada Yıldız polise haber veriyor. Arkadaşlarına mesaj atıyor. Olay zaten polisler geldiği anda oluyor. Orada daha tecrübeli sivil polisler gelip olaya müdahil olsaydı, belki bu olmayacaktı."

Avukat arkadaşına vasiyet etmiş

Avukat arkadaşı Aslıhan Arat ise ölmeden Dilara Yıldız'ın kendisine bir şey olursa avukatlığını yapmasını istediğini vurguladı. Arkadaşının vasiyetini yerine getirmeye çalışacağını söyleyen Arat, zanlının en ağır cezayı alması için uğraşacağına değindi.

"Son kez sarıldım ben çocuğuma"

Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız da saldırganın ömür boyu hapis cezası almasını istediğini anlattı:

"Kızımın katilinin tehdit ettiği zaman yakalanması gerekiyordu. Elektronik kelepçe varmış, neden takılmıyor? Çocuğum sosyal medyada paylaştı tehdit mesajını, neden hemen alınmadı, neden bulunmadı? Neden korunmuyor kadınlar? Neden korunmuyor bizim çocuklarımız?"

Çocuğunun ihmaller sonucunda öldüğünü savunan Yıldız, "Polisin gözünün önünde vuruldu benim çocuğum. 5 kurşun attı çocuğuma. Benim çocuğum ölü yerlerde yatıyor. Çocuğum düştüğü halde yerde ateş etmiş. Çocuğumun koruma kararı vardı zaten. Yılbaşında buradaydı, buradan yolcu ettim. Son kez sarıldım ben çocuğuma. Son kez yolcu ettim. Gitti artık benim çocuğum, yok oldu. Yok artık benim çocuğum" dedi.

Çocuğunu kurtarmak için çok mücadele ettiklerine ancak kimsenin bunu başaramadığına işaret eden anne Yıldız, kızının herkese yardım eden birisi olduğunu, kadın cinayeti işleyen birisinin davasını asla almadığını ve bu alanda mücadele etmek uğraşacağına istediğine değindi.