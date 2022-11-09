Hayalet gösterge hırsızları için yer, zaman fark etmiyor. Hırsızlar, güvenlik kameralarına takılmamak adına Türkiye genelinde hep aynı yöntemi kullanıyor.

Camını kırdıkları otomobilin yanına araçlarını yanaştıran hırsızlar, otomobile girip hayalet göstergeleri çalıyorlar.

Bu yöntemle kameraları atlatabiliyorlardı ancak İstanbul polisi o hırsızları tespit etmek konusunda önemli bir istatistik yakaladı.

25 olay açıklığa kavuştu

Hırsızlık büro amirliği ekipleri, son 3 ayda araç göstergelerinin çalındığı 25 olayı açıklığa kavuşturdu. 12 sabıkalı hırsız yakalandı ve tutuklandı. Bazı hırsızlar çaldıkları göstergeleri internette satmak isterken yakalandı.

Bazı araç sahiplerinin zararı sigorta şirketleri tarafından karşılandı.

Bu tip mağduriyetlerin önüne geçmenin çözümü ise belli, güvenilir bir otopark kullanmak ya da araca alarm taktırmak.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Volkan Yazıcı