Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Başkentte çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara'da çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terörle Mücadele
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