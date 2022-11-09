Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 08:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
79 milyonluk vurgun yapan sosyal medya dolandırıcılarına baskın: 47 gözaltı
Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon yapıldı. Ankara merkezli 11 ilde 47 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 79 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.
Önce vatandaşların sosyal medya hesapları ele geçirildi, ardından bu hesaplar üzerinden, o kişilerin arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yapıldı.
Bu yolla çok sayıda kişi dolandırıldı.
Gelen ihbar üzerine Emniyet'e bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
58 şüpheliden 47'si yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 58 şüpheliden 47'si yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan incelemelerde, 79 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.
Etiketler: Sosyal Medya Ankara Dolandırıcılık
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