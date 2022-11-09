Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 04:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
[Fotograf: İHA]
Düzce’de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.
Gece saatlerinde, Düzce kent merkezinden Aziziye Mahallesi istikametine giden bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda duran ağaca vurduktan sonra kaldırımdaki korkulukları da yerinden söktü.
Aşırı hız nedeniyle ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin motor kısmı da kaldırıma düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Düzce
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