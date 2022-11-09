Kaza, 23.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu, Çöşnük kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyenotomobil, önünde ilerleyen sivil polis aracına arkadan çarptı. Kazada 2’si polis 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ekip aracına çarpan otomobil sürücünün 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazazede polislerin sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.