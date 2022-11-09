İstanbul'un zengin iç su kaynaklarından Terkos Gölü bölgesinde ticari amaçlı balık avı yasak. Sadece amatör şekilde av yapılabiliyor. Ancak son dönemde Sazlıdere ve Büyükçekmece'de olduğu gibi bu gölde de yasa dışı avcılık yoğunlaştı.

Su ürünleri varlığının korunması ve hassas türlerin kontrolü için ekipler sürekli denetimde...

2022 yılı başından bu yana İstanbul'daki iç sularda toplamda 800 denetim yapıldı.

Kilometrelerce balık ağına el konuldu

TRT Haber ekibi Terkos Gölü'ndeki denetimlerden birine katıldı.

İçme suyu havzalarında motorlu tekne kullanılmıyor. Bu yüzden ekipler bir bir tekneleri durduruyor, para cezası uyguluyor.

Denetim, bunlarla sınırlı değil. Kaçak olarak atılan ağlar da gün boyunca tespit ediliyor.

İstanbul Tarım ve orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yapılan denetimlerde 3 kilometrelik ağın ele geçirildiğini belirterek, "150-200 kilogram civarında balık baraj gölümüze iade edildi canlı olduğu için. Canlı olmayan da 40-50 kilogram civarındaki balığa el konuldu" dedi.

Canlı balıklar yeniden suya bırakılıyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, yıl boyunca iç sularda yasadışı avcılık yapanlara göz açtırmadı.

5 teknenin yanı sıra kilometrelerce ağ ve diğer av malzemelerine el konuldu.

Ayrıca, 400 kilogram alabalık ve 200 kilogram sazan balığı ele geçirildi.

Canlılar suya bırakılırken, cansızlar hayır kurumlarına veriliyor.

Bu yıl İstanbul'da 245 kişiye 427 bin lira ceza kesildi

Toplamda 245 kişiye, yasadışı avcılık faaliyetinde bulunduğu için 427 bin lira ceza kesildi.

Hem denetimler hem de çevrecilerin desteğiyle İstanbul'un su havzalarında canlı çeşitliliği de her geçen gün artıyor.

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı

