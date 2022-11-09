Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara istikametinde ulaşım tek şeride düştü
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın karıştığı kaza meydana geldi. Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Ağaççılar mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 2494 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Ali P. yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
34 JZ 2494 plakalı tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kupa kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü, sağlık personeli tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre Ankara istikametine ulaşımın kapandığı yolda trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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