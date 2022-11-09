Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı geçişi için sürücülere 'sis' uyarısı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sis lambalarıyla uyarılan sürücüler, görüş mesafesi azaldığı için güzergahta yavaş ilerliyor.
Trafik polisleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu Hava Durumu Trafik
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