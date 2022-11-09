Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da aranan 235 şüpheli yakalandı
Van'da geçen ay güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1-31 Ekim tarihlerinde ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 235 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Van
Son Haberler
- 10:43
- 10:40
- 10:20
- 10:18
- 10:19
Sıradaki Haber
Malatya'da trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz