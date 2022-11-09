Alkollü olduğu belirlenen Ö.F.B. idaresindeki otomobil, sabaha karşı Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı'nda seyir halindeki ekip otosuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki E.G. ile polis aracındaki iki memur hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.