İstanbul'da gece yarısı ortaya çıkan motosikletli hırsız farklı sokaklarda otomobillerin camını kırıp hayalet gösterge panellerini çaldı. İstanbul genelinde onlarca araç sahibini bu şekilde mağdur etti.

Motosikletli hırsız sadece bir saat içinde üç ayrı lüks otomobilin hayalet göstergesini çaldı.

Peki hayalet göstergeleri korumak ve çalınmasını engellemek için ne yapmak gerekiyor?

Elektronik Mühendisi Furkan Ceyhan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"2 senedir çalınma olayları var hırsızlar değeri mali değeri yüksek olduğu için bunu çalmayı tercih ediyorlar analog göstergeleri değil dijital göstergeleri daha çok tercih ediyorlar"

"Çalınan paneller yine aracın sahiplerine satılıyor"

Ceyhan, "Maliyet çok yüksek olduğu için kasko, sigorta yaptırmak en mantıklısı. Çalınan paneller, çoğunlukla yine paneli çalınan araç sahiplerine satılıyor. Hırsızlar çaldıkları bu gösterge panellerini internette satışa koyuyorlar. Çalıntı gösterge paneli almamak için yapmanız gereken ise çok belli. e-mail numaraları gibi göstergelerin içinde şasi numaraları var şasiyi bir sisteme girdiğin zaman numaraları çıktığı zaman basit bir şekilde çözersin önüne geçebilirsin" dedi.

Araç paneli almadan önce mutlaka kontrol ettirmek ve değerinin altında satılan göstergelerden uzak durmak gerekiyor.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir