Kaza, bugün akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolcu minibüsü İskenderun’dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru hareket etti.

Bir süre sonra minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç karşı şeride geçerek takla attı. Kazaya başka araç karışmazken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.