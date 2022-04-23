Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.
Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde T.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.
Sürü sahibi Ferhat Aksoy, hızla gelen aracın çobanın fenerle sinyal yapmasına rağmen hızını kesmeden sürüye çarptığını ileri sürdü.
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