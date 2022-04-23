Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi
Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır, önce bir otomobile çarptı, sonra 4 katlı bir binanın altındaki dükkana girdi. O anlar kameraya yansıdı.
Düzce'nin Yığılca ilçesi Hebeler mevkiinde park halindeki tır, freninin boşalması sonucu hareket ederek yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
Tır, daha sonra 4 katlı binanın alt katındaki dükkana girdi. O anlar kameraya yansıdı.
Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
Yaralananın olmadığı olayda, tır hasar gördü.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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