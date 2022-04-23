Tuncay Güngör yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kalbursait köyü yakınlarından geçen sulama kanalına düştü.

Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför, eşi Hedik Güngör ile kızları Dilan Güngör ve Suna Nur Güngör'ün boğulduğu tespit edildi.

Boğulması tehlikesi geçiren yolculardan Gülistan Akbaş, 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.