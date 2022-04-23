Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.
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