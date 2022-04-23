Eğitimden spora, sanattan kültür ve sağlığa her alanda gençler için hazırlanan teşvikler tanıtılıyor.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Anadolu'daki yolculuğuna Adana ile devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarını yakından tanıması hedefleniyor

İletişim Başkanlığı tarafından,, "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla düzenlenen etkinliğe il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizler bu fuarda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin gençlere yönelik sunduğu destek, hibe, fon, burs gibi teşvik unsurlarını bire bir, yüz yüze anlatmak için buradayız. Gençlerimiz kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Etkinlik 2 gün sürecek

Kamu kurumları etkinlikte hem kendi faaliyet alanlarını hem de gençlere sundukları imkanları anlatıyor.

Etkinlikte İçişleri Bakanlığı da stant açtı.

Tanıtım günlerinin iletişim sponsoru olan TRT'nin standı da gençlerden büyük ilgi gördü. Etkinlik iki gün sürecek.