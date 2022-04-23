Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 16 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden adliyeye sevk edilen 16'sı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü sağlık, delil durumu ve mükerrer soruşturma nedeniyle, 34'ü de etkin pişmanlık yasasından faydalandıkları için kolluk biriminden serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 33'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
Firari 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
İzmir'de 19 Nisan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31'i muvazzaf 99 şüpheliden 86'sı yakalanmıştı.
Etiketler: İzmir Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ
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