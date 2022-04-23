Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Ordu'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bu çerçevede İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu
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