Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yangın: 6 yayla evi küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler, çevredeki 5 eve daha sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 ev de kullanılamaz hale geldi.
Üçkoz Yaylası'ndaki ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çalışmasıyla 6 evdeki yangın söndürüldü.
Evlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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