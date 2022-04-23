Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
23 Nisan’da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları, 1200 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı.
TBMM’nin kuruluşunun 102.yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isteyen yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı.
Fethiye Babadağ 1200 pistinden havalanarak single ve tandem uçuşu yapan bazı pilotlar uçuş esnasında Ölüdeniz üzerinde Türk bayrağı açarak 23 Nisan’ı kutladı.
[Fotoğraf: İHA]
Ölüdeniz üzerinde açılan Türk bayrakları güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
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