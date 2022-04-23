Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babasını ve babaannesini darbettiği görüntüleri paylaştı, tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medyadan paylaşan kişi tutuklandı.
Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin birlikte yaşadığı babası ile babaannesini dövdüğü, darp görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresinde gözaltına aldı.
Babanın ve babaannenin sağlık durumu iyi
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, darbedilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir Sosyal Medya
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