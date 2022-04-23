Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
İstanbul'dan Ankara'ya gelen yolcu otobüsü Çamlıdere-Kızılcahamam kesiminde seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği otobüs tahliye edilerek olası facianın önüne geçildi.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünde, Çamlıdere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark ederek otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü, yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otobüste hasar oluşurken, yolcular bölgeye gönderilen başka otobüse aktarıldı.
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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