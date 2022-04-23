Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ta kömür ocağında kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
Şırnak'ta İkizce Kömür Ocakları acar döküm sahasında Mehmet Halil Külter yönetimindeki kamyon, kömür boşaltıldığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ağır yaralanan sürücü Külter ile kamyonda bulunan Hacı Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Şırnak
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