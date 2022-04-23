Sinop sahilindeki ölü kuşları görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Sahilde inceleme yapan ekipler, 15 kara gerdanlı dalgıç ölüsü buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerce toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilen ölü kuşlarla ilgili inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte, geçen hafta da 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurmuştu.