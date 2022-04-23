Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sinop sahilinde yine kara gerdanlı dalgıç ölümleri görüldü
[Fotoğraf: DHA]
Sinop sahilinde, 15 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurdu. Geçen hafta da sahile vuran 25 kuşun ölüm sebebi ile ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.
Sinop sahilindeki ölü kuşları görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Sahilde inceleme yapan ekipler, 15 kara gerdanlı dalgıç ölüsü buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerce toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilen ölü kuşlarla ilgili inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kentte, geçen hafta da 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurmuştu.
Etiketler: Sinop
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