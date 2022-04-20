Sahilin farklı noktalarında ölü kuşlar gören vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ölü kuşları bulundukları yerden alarak incelemek üzere kurum laboratuvarına götürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine ekiplerinin alanda tarama faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilerek, "Müdürlüğümüz personeli tarafından alanda çalışma ve kontrol yapılmıştır. Kuşlardan alınan numuneler, gerekli analizlerin yapılması amacıyla Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilecektir" ifadesine yer verildi.

[Fotoğraf: DHA]