Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'da eriyen kar taşkına neden oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ani kar erimesi Erzurum'un Tortum ilçesinde dereyi taşırdı. Kırsal mahallelerde yollar kapandı, meyve bahçeleri zarar gördü.
Havalar ani ısındı, karın erimesiyle su baskınları yaşandı.
Erzurum'un Tortum ilçesinde, köylerin içinden geçen çayın taşmasıyla yollar su altında kaldı.
Çamur ve taş taşıyan su yolu ulaşıma kapattı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ağaçlar kökünden söküldü, köprü trafiğe kapatıldı
Suyun yükselmesi ile birlikte Tortum ve Uzundere ilçeleri arasında yer alan 6 köye ulaşım sağlayan köprü de hasar gördü. Köprüden araç geçişine izin verilmiyor.
Vadi içerisindeki meyve bahçeleri de zarar gördü. Su birçok noktada bahçeleri yuttu, ağaçlar kökünden söküldü.
Ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
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