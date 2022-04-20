Havalar ani ısındı, karın erimesiyle su baskınları yaşandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, köylerin içinden geçen çayın taşmasıyla yollar su altında kaldı.

Çamur ve taş taşıyan su yolu ulaşıma kapattı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ağaçlar kökünden söküldü, köprü trafiğe kapatıldı

Suyun yükselmesi ile birlikte Tortum ve Uzundere ilçeleri arasında yer alan 6 köye ulaşım sağlayan köprü de hasar gördü. Köprüden araç geçişine izin verilmiyor.

Vadi içerisindeki meyve bahçeleri de zarar gördü. Su birçok noktada bahçeleri yuttu, ağaçlar kökünden söküldü.

Ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]