Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta bir aile daha evlat nöbetinde: 32'ye yükseldi
[Fotoğraf: İHA]
Muş annelerinin başlattığı evlat nöbeti bir yılı geride bıraktı. HDP il binasının önündeki eyleme bir aile daha katıldı, aile sayısı 32'ye yükseldi.
Muş'ta annelerin, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için başlattığı eylem sürüyor.
HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 32'ye yükseldi.
Gözü yaşlı anne Zübeyde Akkoyun, yıllardır hasret kaldığı oğlu için nöbete katıldı.
Anneler, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü "Pençe-Kilit" operasyonuna da destek verdi.
53 haftadır nöbetlerini sürdüren ailelerin eylemine, sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.
Etiketler: Muş HDP Terör Örgütü
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