Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'nın Kale ilçesinde Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde polis ekipleri, Afganistan uyruklu göçmenlerin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.
Hareket geçen ekipler, ilçedeki boş arazide 32 düzensiz göçmeni yakalayıp gözaltına aldı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Malatya
Son Haberler
- 16:00
- 15:53
- 15:59
- 15:37
- 15:28
Sıradaki Haber
Lisede çıkan kavgada bir öğrenci yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz