Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da tır araçları biçti: 4 yaralı
Samsun'da tırın 2 araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun - Ordu kara yolunda seyreden tır, yol kenarında bulunan hafif ticari araca ve otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yol kenarında bulunan yayaya çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi ve yaya yaralandı.
Yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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