Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 28 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 14:38
- 14:41
- 14:22
- 14:23
- 14:08
Sıradaki Haber
Adana'da FETÖ'ye eleman temini iddiasına hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz